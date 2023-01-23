Haberler Yaşam Haberleri Rezidansta Demet’e işkence yapan şüphelilere tahliye
Giriş Tarihi: 23.1.2023 17:18 Son Güncelleme: 23.1.2023 17:42

Rezidansta Demet’e işkence yapan şüphelilere tahliye

Konya’daki bir rezidansta Demet Aydın’a (22) işkence yaparak dehşeti yaşatan tutuklu sanıklar Murat Demirci (42), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (25) ile arkadaşları Tuğba Demirci’nin (23) tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Rezidansta Demet’e işkence yapan şüphelilere tahliye

Türkiye günlerce kafe işletmecisi Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci'nin bir rezidansa götürdükleri Demet Aydın'a yaptıkları işkenceyi konuştu.

Genç kızın saçlarını kesen, vücudunda sifara söndüren sanıklar hakkında, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, hakaret, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 41 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

4. DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİLER

Diğer mağdur Merve K.'ya (28) yönelik işkenceleri nedeniyle tahliye olan ancak Demet'e yapılan işkence nedeniyle tutuklu bulunan sanıklar hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıklar Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti Cumhuriyet Savcısının tutukluluk halleri devam etsin yönündeki mütalaasına uymayıp isnat edilen suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda tutuklanmış olması, tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliyelerine hükmetti.

Demet Aydın'ın avukatlarının ise bu karara itirazda bulunacakları öğrenildi.

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Rezidansta Demet’e işkence yapan şüphelilere tahliye
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