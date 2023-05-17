Rezidansta işkence davasında flaş gelişme!

Olay, 8 Nisan 2022'de Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci'nin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K., burada Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu, Gözaltına alınan Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.