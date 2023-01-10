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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Riva Deresi’ndeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu

Riva Deresi’ndeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu
Beykoz'da yaşayan vatandaşlar, Riva Deresi'nde oluşan kirlilik ve kötü kokuya önlem alınmasını istedi. Riva Deresi'nde son günlerde artan kötü koku ve derenin renginin siyaha dönüşmesi çevrede yaşayanları isyan ettirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı çevre denetim ekipleri, derede inceleme yaparak numune aldı. Riva Mahallesi Muhtarı Salih Belen, kötü koku ve renk değişimi şikayetlerinin 10 gün önce başladığını belirterek, "Kötü kokular aldıktan sonra İSKİ'yi aradım. Onlar da ekip yönlendirdi ve bana nedenini bulduklarını, ilgili uyarıları yaptıklarını söylediler. 3-5 gün sonra aynı kokuyu tekrar aldım, tekrar aradım müdürlüğü, 'Bilgimiz var' denildi ama önlem alamadılar" dedi.

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Riva Deresi’ndeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu
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