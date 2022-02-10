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Giriş Tarihi: 10.2.2022 15:14

Rıza Bey Apartmanı davasında flaş gelişme! O talep reddedildi

DHA
Rıza Bey Apartmanı davasında flaş gelişme! O talep reddedildi

İzmir'deki büyük depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili açılan davada, müşteki avukatları, 'mahkeme heyetinin reddi' talebinde bulundu. Tarafsız olduklarını belirten heyet, talebin değerlendirilmesi için dosyayı İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edilirken, davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına; tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hüseyin Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklar, davacılar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

'MEZAR TAŞINI GETİRMEYE GÜCÜM YETMEDİ'

Duruşmada ilk olarak Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan'a söz verildi. Kızının kıyafetleriyle duruşmaya gelen Doğan, gözyaşlarıyla "Bugün kızımın çocuklar için aldığı oyuncakları, okuduğu kitapları, ayakkabısını, olay yeri inceleme poşetini, 57 gün taşıdığı nişan yüzüğünü getirdim. Sizler de evlat sahibisiniz. Biraz empati yapmanızı istiyorum. Mezar taşını getirmeye gücüm yetmedi. Binanın çürük olduğunu bilmelerine rağmen kızım ve arkadaşlarını ölüme bırakmışlar" diye konuştu.

KARARI 6'NCI AĞIR CEZA MAHKEMESİ VERECEK

Kamil Doğan'ın ardından söz verilen avukatı Gürbüz Ejder, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak, 'mahkeme heyetinin reddi' talebinde bulundu. Heyet, kendilerinin tarafsız olduğunu ve davadan çekilmelerini gerektirecek durum olmadığını belirterek, talebin değerlendirilmesi için dava dosyasının, bir üst mahkeme olan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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Rıza Bey Apartmanı davasında flaş gelişme! O talep reddedildi
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