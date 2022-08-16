Rıza Pekkutsal kimdir? Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Rıza Pekkutsal nereli, kaç yaşında, neden vefat etti?

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Haberin ardından oyuncuyla ilgili bilgiler merak edilerek Rıza Pekkutsal kimdir, nereli, kaç yaşında, neden vefat etti? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Rıza Pekkutsal biyografisi ve tüm detaylar şöyle;
İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.Oynadığı ilk film Cibali Karakolu'dur. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde Memur rolünü canlandırdı.