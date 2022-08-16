Haberler Yaşam Haberleri Rıza Pekkutsal kimdir? Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Rıza Pekkutsal nereli, kaç yaşında, neden vefat etti?
Giriş Tarihi: 16.8.2022 22:20

Rıza Pekkutsal kimdir? Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Rıza Pekkutsal nereli, kaç yaşında, neden vefat etti?

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Rıza Pekkutsal 87 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü oyuncuya ilişkin detayları merak edenler Rıza Pekkutsal kimdir, nereli, kaç yaşında, neden vefat etti? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Rıza Pekkutsal kimdir, nereli, kaç yaşında, neden vefat etti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Rıza Pekkutsal kimdir? Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Rıza Pekkutsal nereli, kaç yaşında, neden vefat etti?

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Haberin ardından oyuncuyla ilgili bilgiler merak edilerek Rıza Pekkutsal kimdir, nereli, kaç yaşında, neden vefat etti? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ?

Rıza Pekkutsal biyografisi ve tüm detaylar şöyle;



RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.Oynadığı ilk film Cibali Karakolu'dur. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde Memur rolünü canlandırdı.



1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde Hacı Gaffur rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir.

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Rıza Pekkutsal kimdir? Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Rıza Pekkutsal nereli, kaç yaşında, neden vefat etti?
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