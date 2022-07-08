Rize bayram namazı saati 2022! Rize’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi sevinçten dört köşe. Yarın Müslümanlar için anlamlı ve Uhrevi bir gün. 2022 Kurban bayramı yarın kılınacak namazlar ile tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Peki, Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Rize kurban bayramı namazı vakti belli oldu. İşte Rize bayram namazı saati 2022…