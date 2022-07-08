Rize bayram namazı saati 2022! Rize’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi sevinçten dört köşe. Yarın Müslümanlar için anlamlı ve Uhrevi bir gün. 2022 Kurban bayramı yarın kılınacak namazlar ile tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Peki, Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Rize kurban bayramı namazı vakti belli oldu. İşte Rize bayram namazı saati 2022…
RİZE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.
İşte Rize'de bayram namazı saati:
Rize'de bayram namazı bu yıl 05.29'da kılınacak.
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.