Rize’de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Yolun karşısına geçmek istemişti!

Acı kaza, dün saat 23.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine giden U.B.K. (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Taşçı'ya çarptı.
YAYA HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşçı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.