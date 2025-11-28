Haberler Yaşam Haberleri Rize'de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Yolun karşısına geçmek istemişti!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 10:48

Rize’nin Pazar ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emre Taşçı (26), hayatını kaybetti. Kazayle ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı kaza, dün saat 23.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine giden U.B.K. (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Taşçı'ya çarptı.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşçı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

