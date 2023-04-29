Rize’de araç dereye düştü: 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesi Buzlupınar köyünde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza 17.00 sıralarında Kaptanpaşa mevkii Buzlupınar köyü üzerinde meydana geldi.

Çayeli istikametinden Kaptanpaşa istikametine seyir halinde olan Hayrullah Bilgin (54) yönetimindeki 34 KB 8639 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarparak dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü Hayrullah Bilgin(54) ve araçta bulunan eşi ismet (51), kızı Beyza (22), ve Mehmet Özdemir (65) olay yerinde hayatını kaybederken, Mürvet Özdemir (54) ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan Mürvet Özdemir 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.