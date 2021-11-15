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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:21

Rize’de atık su projesinin temeli atıldı

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Rize’de atık su projesinin temeli atıldı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Rize Atık Su Projesi’nin İslampaşa Mahallesi’nde düzenlenen törenle temeli atıldı. Rize’nin gelecek 50 yıldaki nüfusuna hitap edecek olan ve 20 milyon Avro maliyeti bulunan atık su projesinde finansının yüzde 85’ini Avrupa Birliği, yüzde 6’sını Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, yüzde 9’unu ise Rize Belediyesi karşılıyor. Temel atma töreninde AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, vali yardımcıları ve kurum amirlerinin yanı sıra belediye çalışanları katıldı.

Rize Atık Su Toplama Sistemi ile yaklaşık 16 km atık su kolektör hattı ve şebeke bağlantısı yapımı, 1,2 km yatay geçiş imalatı, 3,5 km terfi hattı, 3 yeni terfi istasyonu, yaklaşık 500 adet muayene bacası, 545 adet parsel bağlantısı ve terfi istasyonları için otomasyon sistemi yapım işi gerçekleştirilecek.

Rize Atık Su Arıtma Tesisi projesiyle 2047 yılına göre günlük 30.403 metre küp ortalama debi ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleri, çamur kurutma üniteleri ve koku giderici üniteyi de içeren bir atık su arıtması hedefleniyor.

"2050 YILINA KADAR ATIK SU SORUNU KALMAYACAK"

Projenin 50 yıllık nüfusa hitap edeceğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "Rize coğrafyasıyla birlikte dağınık da bir coğrafya. Özellikle bu proje bazında baktığımızda 250 bin nüfusa seslenecek bir proje. Böylesine dağınık bir coğrafyada bu projenin hayata geçmesi gerçekten çok önemli. Aslında dünya 19. yüzyıldan itibaren bir algı oluşturdu; insanların ihtiyaçları sınırsız, tabiattaki imkanlar sınırlı. Bu algı bizi hiç düşünmeden tabiata saldırmaya, kirletmeye ve sonrasında çözüm üretmek için geri dönüşler yapmaya sevk etti. Bugün hem küresel ısınmayı tartışırken hem çevre kirliğini, sıfır atıkları tartışırken bir taraftan da şunu insanlığa anlatmaya çalışıyoruz; sınırsız ihtiyaç diye bir kavram yok, insanların ihtiyaçları sınırlı olabilir. Kainatta da sınırlı imkanlar yok, eğer tekniği, bilimi ve israf düsturu içerisinde bakarsak aslında sınırsız imkanlar ve ihtiyaçları da var edebiliriz. Bütün girdiler çevreye duyarlı olduğunda tüm çıktılar da organik ve çevreye duyarlı oluyor. Bu düsturla baktığımız zaman geleceğe daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Onun için algının değişmesi lazım. İnsanlarımız iktisat çerçevesinde gayet de sınırlı ihtiyaçları olduğunu algılayabilirler, kainatta da sınırsız imkânların olduğunu var edebilirler. Bu projelere ben bu çerçevelerde bakıyorum ve dünyanın çevre duyarlılığına bu duygularla beraber bizim Rize'de yapılan proje olarak baktığımız zaman merkeze bağlı Alipaşa mahallesinden Bozukkale dediğimiz mahalleye kadar ki hatta 17 kilometrelik bir kolektör hattı yapmış olacağız. Akabinde İslampaşa dediğimiz bulunduğumuz mevkide de30 dönüm üzerinde bir ileri biyolojik arıtma ile beraber inşallah Rize'nin 250 bin nüfusuna seslenebilecek . Rize Atık Su Projesi ,2050 yıllarına kadar bizi idame edebilecek bir proje. Bu proje bir iki dönem önce başlayan, yüklenici firmalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda 2023'te bitirilebilecek bir proje" dedi.

"ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK PROJE"

Projenin komşu iller için de büyük bir önem belirttiğini dile getiren AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "Atık su arıtma tesisi projesi Rizeli vatandaşlar açısından çok önemli. Komşu iller içinde hayata geçirilen güzel bir proje. Çünkü hem çevrenin korunmasında hem de vatandaşların korunmasında son derece önemli katkılar sağlayacak. Hem sağlık açısından hem çevrenin korunmasında, özellikle çevre çalışmalarında önemli bir proje. Erkenden çok olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak temel atma işlemi gerçekleşti.

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Rize’de atık su projesinin temeli atıldı
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