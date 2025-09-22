Rize’de çalışmalar yoğunlaştırıldı

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen, Fındıklı, İkizdere ve Güneysu ilçelerinde etkili olan Sağanak yağış birçok köy yolunun heyelan nedeniyle kapanmasına neden olurken, bazı bölgelerde karayollarının zarar görmesi ile ulaşım aksamıştı. İl genelinde 343 köy yolundan Ardeşen ilçesinde Deremezra, Hemşin ilçesinde Kantarlı, Çamlıhemşin ilçesinde Güroluk ve Şimşirli köylerine henüz ulaşım sağlanamadı.

HAVA AÇTI YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLADI

Cuma günü etsini artırarak sürdüren ve Pazar akşamına kadar Rize'de etkili olan Sağanak yağış yüksek kesimlere kar olarak düşmüştü. Turizm merkezi Ayder yolu dere taşkını ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. İkizdere – Rize yolu heyelan nedeniyle kapanmış ve çalışmalar risk nedeniyle önceki akşam sonlandırılmıştı. Havanın açması ile birlikte Rize- İkizdere yolu ulaşıma açılırken, Ayder yolunda tek şeritten yolu açma çalışmaları sürüyor. Ayrıca turizm merkezi Ayder yaylasında elektrik olmadığı belirtildi.

DİYALİZ HASTASI SEDYE İLE TAŞINDI

Çamlıhemşin ilçesinde diyaliz hastası yolun kapalı olması nedeniyle AFAT ve AKUT ekiplerinin yoğun çalışması ve çeşitli engelleri aşarak iki diyaliz hastası evine ulaşması sonucu hasta sedye ile Ambulansa kadar taşınarak hastaneye kaldırıldı.

40 KÖYDE ÇALIŞMA VAR

Rize il genelinde heyelan ve sel nedeniyle 40 köy yolunda yol temizleme çalışmaları devam ediyor. Özel idare, DSİ ve Karayolları ekiplerinin yoğun makine parkı ile bölgede çalışmalara devam ettiği, elektrik kesintisi olan bölgelerde ise elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YAYLALARA ULAŞIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil ve sahile yakın bölgelerde sağanak yağış sel ve heyelanlara neden olurken, yüksek kesimlerdeki yaylalarda ise kar etkili oldu. Yaylalarda kalan hayvan besicilerine ulaşım sağlamak için yoğun çalışmalar gece boyu sürdü.