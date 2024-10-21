Rize’de heyelan: 2 katlı 2 ev toprak altında kaldı!

Rize'de dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış Büyükköy beldesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle Dereiçi köyünde bulunan yamaçta toprak kayması meydana geldi. Boş olan 2 katlı 2 ev yamaçtan kopan toprak kütlesi altında kalırken, beldenin yolu su ve hafriyatla dolarak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, DSİ ve belediye ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, 2021 yılında AFAD tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar sonucu bölge afet bölgesi olarak ilan edilerek evlerin tamamen boşaltılması için tebligat verildiği belirtildi.

Heyelanda yıkılan evlerden birinin sahibi olan Menderes Ofluoğlu, "Daha önce tutulan risk raporu nedeniyle binalarda kimse yoktu. Yöremiz zaten heyelan bölgesi. Afeti sabaha karşı 5.00 gibi yaşadık. Amcamın oğlu kopan evlerin bir tanesindeydi. Evde durulmaz raporu verildiği için burada kalmıyor, ama bazen gelip gidiyor. O nedenle akşam 21.00 sırlarında evden ayrılmıştı" dedi.

Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı ise, "Sabah 6.00 sıralarında büyük bir korkuyla uyandık. Bir amcamız arayarak yolun kapandığını, heyelan olduğunu söyledi. Hemen apar topar buraya geldim. Bölgeye geldiğimde çok şaşırdım. Dağın yürüdüğünü gördüm. Evler tamamen yok olmuş. İyi ki o sırada evlerde kimse yoktu. Sadece bir vatandaşımız vardı. O da gece geç saatlerde evi boşaltmış. Bu bölge 2021'deki büyük afetlerde büyük zarar görmüştü. Evler AFAD tarafından tahliye edilmişti. Bir vatandaşımız sadece tahliyeyi kabul etmemişti. Onun evi de yıkıldı. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. AFAD buraya oturulamaz raporu verdiyse bu evlere kimsenin oturmaması lazım. Bunun örneği burada yaşandı" ifadelerini kullandı.