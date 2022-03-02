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Giriş Tarihi: 2.3.2022 11:50

Rize'de kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

AA
Rize’de kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

Rize'de iki gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu.

46 yaşındaki Yıldıray Bülbül'den haber alamayan ailesi, iki gün önce Rize Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Emniyet güçleri, yaptıkları aramada Bülbül'ün bazı kıyafetlerini Gülbahar Mahallesi'nde deniz kıyısında kayalıkların üzerinde buldu.

Bunun üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Su altı dalgıçlarının yaptığı aramada, Bülbül'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Araştırma sonucu cesedin, iki gün önce kent merkezinde kayıp olduğu bildirilen Yıldıray Bülbül'e ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Rize'de kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
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