Rize’de kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

46 yaşındaki Yıldıray Bülbül'den haber alamayan ailesi, iki gün önce Rize Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Emniyet güçleri, yaptıkları aramada Bülbül'ün bazı kıyafetlerini Gülbahar Mahallesi'nde deniz kıyısında kayalıkların üzerinde buldu.

Bunun üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Su altı dalgıçlarının yaptığı aramada, Bülbül'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Araştırma sonucu cesedin, iki gün önce kent merkezinde kayıp olduğu bildirilen Yıldıray Bülbül'e ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.