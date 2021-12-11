Rize’de korkunç kaza: Kamyonet dereye uçtu!

Çevredekiler tarafından ters dönen araçtaki sürücü Şaban Turan ile Yaşar Turan, Çağla Göktaş, Koray Göktaş ve Halil Turan çıkarıldı. İhbarla kaza yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.