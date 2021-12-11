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Giriş Tarihi: 11.12.2021 17:51

Rize'de korkunç kaza: Kamyonet dereye uçtu!

DHA
Rize’de korkunç kaza: Kamyonet dereye uçtu!

Rize'de korkunç bir kaza meydana geldi. Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçenin Şenköy köyünde meydana geldi. Şaban Turan'ın kullandığı 34 LL 0446 plakalı kamyonet, Şenköy Köprüsü bölgesinde kontrolden çıkarak, Çat Deresi'ne uçtu.

Çevredekiler tarafından ters dönen araçtaki sürücü Şaban Turan ile Yaşar Turan, Çağla Göktaş, Koray Göktaş ve Halil Turan çıkarıldı. İhbarla kaza yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Halil Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil Turan'ın cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rize'de korkunç kaza: Kamyonet dereye uçtu!
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