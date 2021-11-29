Rize’de öğrenci yurdunda yangın: Lodosun etkisiyle alevler iyice yayıldı! Hastaneye sıçrayabilir!

Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık." dedi. Cihan Mor ise anons ile birlikte yurdu boşalttıklarını kaydederek, koridorlarda sigara kokusu olduğunu böyle bir şeyin olacağının endişesini yaşadıklarını söyledi.