Haberler Yaşam Haberleri Rize'de şaşkına çeviren görüntü! Hırsız sandı gerçek kamera kayıtları ile ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:09

Rize’de kapısının sürekli zorlandığını fark eden Arif Acar , evinin cephesine kapıyı gören güvenlik kamerası taktırdı. Kapıyı zorlayanın hırsız olduğunu düşünen Acar görüntüleri izlediğinde neye uğradığını şaşırdı.

İHA Yaşam
Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Arif Acar isimli vatandaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Başhemşin Sıraköy mevkiindeki evinin kapısının zorlandığını fark etti. Hırsızlıktan şüphelenen Acar evinin cephesine ve içerisine güvenlik kamerası sistemi kurdurdu. Kapının yeniden zorlandığını fark eden Acar bu kez kayıtları izlemeye başladı.

Kaydı izlediğinde kapıyı zorlayan kişinin bir hırsız değil, yiyecek arayan bir boz ayı olduğunu gördü. Kamerada izleyince kapıyı zorlayanın insan değil bir hayvan olduğunu fark edince çok şaşırdığını ifade eden Acar "Önce hırsız sandım, kamera görüntülerini izleyince karşıma ayı çıkınca hem güldüm hem de şaşırdım" dedi.

