Rize’de trafikte silahlı yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesi Şairler Mahallesinde dün 16.00 sıralarında minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı.

Mermilerin aracı içerisinde isabet ettiği Ömer Sofu a ağır yaralanırken, H.G. ise omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ön muayenede olayda ağır yaralanan sürücü 70 yaşındaki Ömer Sofu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Omuzundan yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak polis gözetiminde tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA

Çayeli ilçesinde yol verme nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ait görüntüler, sokakta seyir halinde olan bir başka minibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün, minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık verdiği anlar an be an kameraya yansıdı.