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Giriş Tarihi: 22.5.2024 20:10 Son Güncelleme: 22.5.2024 20:22

Rize'de yol verme kavgasında kan aktı : 1 ölü 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü H.G. (65) ile ticari araç sürücüsü Ömer Sofu (70), birbirine tabancayla ateş etti. Olayda Sofu hayatını kaybederken, H.G. ise yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de yol verme kavgasında kan aktı : 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Şairler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meselinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı. Araç içerisindeki Ömer Sofu ağır yaralanırken, H.G. ise omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı. Ömer Sofu'nun cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Rize'de yol verme kavgasında kan aktı : 1 ölü 1 yaralı
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