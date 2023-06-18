Roket fabrikasındaki patlamaya 3 tutuklama

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın üretimhane bölümünde geçen hafta meydana gelen ve 5 işçinin şehit olmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.