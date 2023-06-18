Haberler Yaşam Haberleri Roket fabrikasındaki patlamaya 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 18.6.2023

Roket fabrikasındaki patlamaya 3 tutuklama

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Roket fabrikasındaki patlamaya 3 tutuklama
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın üretimhane bölümünde geçen hafta meydana gelen ve 5 işçinin şehit olmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor! Bakanlık harekete geçti: Sektör mercek altına alınacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatör
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek
Fındık operasyonunda 18 kişi adliyede
Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Roket fabrikasındaki patlamaya 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA