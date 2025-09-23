Roma ve Bizans sikkeleri ele geçirildi

Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 1105 sikke ve obje ele geçirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 54 yaşındaki Ş.D.'nin yüklü miktarda tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen polis, Ş.D.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 1105 Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ile bir dedektör ele geçirildi. Yurtdışında olduğu belirlenen Ş.D. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.