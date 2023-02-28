Rönesans Rezidans’ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten talebi

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Hüseyin Yalçın Coşkun için gıyabi tutuklama kararı verildi, ayrıca iade talepnamesi ile kırmızı bülten talebi hazırlandı. Talep yazısında; Hüseyin Yalçın Coşkun'un rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu vurgulandı. Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne iletildi.