Rotasız konteynerler okyanusları kirletiyor

Denize düşen konteynerlerin çoğu en nihayetinde deniz tabanına batıyor ve asla oradan çıkarılamıyor. Geçtiğimiz 10 yılda 20 binden fazla nakliye konteyneri denize düştü. İçindekilerin kıyı şeridine vurduğu bu konteynerler, balıkçılığı ve hayvan habitatlarını zehirledi ve okyanuslardaki çöp girdaplarının üzerine eklendi. Uzmanlar her yıl kaç konteynerin kaybolduğu konusunda hemfikir değil.Bir endüstri grubu olan Dünya Denizcilik Konseyi, takip ettikleri 16 yıl boyunca yılda ortalama 1500 konteynerin kaybolduğunu ancak son yıllarda bu sayının azaldığını bildiriyor. Okyanuslara her yıl ortalama binden fazla konteynerin eklenmesinin uzun vadeli etkisi kesin olarak bilinmiyor.Bilim insanları ve çevreci gruplar, kayıpları takip etmek ve konteyner dökülmelerini önlemek için daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguluyor. Sığınak sularında bulunan tek bir konteynerin çevresel etkilerini incelemek için 15 yıldan fazla zaman harcayan Kaliforniya Monterey Körfezi Ulusal Deniz Sığınağı'ndan deniz biyoloğu Andrew DeVogelaere, "Gözden ırak, gönülden ırak gibi görünmesi, büyük çevresel sonuçlar doğurmayacağı anlamına gelmiyor. Aldığımız ve sattığımız her şeyin zaman kapsüllerini denizin dibine bırakıyoruz belki yüzlerce yıl orada kalıyorlar" dedi.