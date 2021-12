Ruhsat Seri No Nerede Yazar? Ruhsat Seri No Öğrenme ve Sorgulama

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri ruhsat seri numarasının ne işe yaradığı ve bu numarayı nasıl bulacaklarıdır. Ruhsat seri numarası, ruhsat üzerinde bulunan kayıtlı verilere Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla erişim yapılabilmesini sağlayan numaradır. 2 harf ve 6 rakamdan oluşan ruhsat seri no yalnızca ruhsat seri numarası tescil edilmiş olan araçlarda bulunmaktadır. Peki, ruhsat seri no nerede yazar? İşte ruhsat seri no öğrenme ve sorgulama…

Ruhsat Seri No Nasıl Öğrenilir?

Aracınıza ait her türlü bilgi Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde kayıtlıdır. Aracın kimin üzerine kayıtlı olduğu, bir kazaya karışıp karışmadığı ya da araca ait bir borç olup olmadığı gibi aracınız ile ilgili her türlü veri bu sistem üzerinde yer almaktadır.

Sigorta ve kasko şirketleri ile araç muayenesi ile yetkili olan TÜVTÜRK kurumunun bu tür verilere erişmesini sağlayan ruhsat belgesi seri numarası yalnızca tescili gerçekleşmiş olan araçlarda yer almaktadır. Ruhsat seri no nasıl öğrenilir sorusunun cevabı ise ruhsatınızın üstünde yer almaktadır.

Ruhsatı açtığınız zaman sağ alt kısımda 2 harf ve 6 rakamdan oluşan Belge Seri isimli bir dizi görülür. Ruhsat seri no işte budur. Eğer ruhsat belgesine erişiminiz yoksa bu bilgiyi e-Devlet üzerinden öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için e-Devlet üzerinde Adıma Tescilli Araç Sorgulama sayfasına girmeniz gerekir.

TC Kimlik numaranızı ve e-Devlet şifreniz ile giriş yaptığınız zaman sizin adınıza kayıtlı olan bütün araçların bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ruhsat seri numarasını öğrenmek istediğiniz aracın bilgilerine "Detay" kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2 harf ve 6 rakamdan oluşan ruhsat no burada gözükecektir.