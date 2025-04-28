‘Rum Yetimhanesi’ filmine şok karar

Başrollerinde Baran Efe Sezer, Murat Tatlı ve Nur Erkoç gibi isimlerin yer aldığı, senaristliğini Cem Kaymakçı'nın yapıp yönetmen koltuğunda Cem Kaymakçı ve Anastasiya Budakva'nın olduğu Rum Yetimhanesi filmi hakkkındaki karar şoke etti. Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı, 18 Nisan'da vizyona giren filme yönelik sinemada yürütmenin durdurulması, dağıtılması ve yayınlanmasını engellemesi amacıyla dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne vakıf aracılığıyla sunulan dilekçede, filmin konusu itibarıyla vakfın ve Rum cemaatinin manevi haklarını ağır şekilde ihlal ettiği ve film çekilirken izin alınmadığı belirtildi. Filmin vizyona girmesinin durdurulup dağıtımı ve yayınlanmasının önüne geçilmesi, Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı tarafından talep edildi. Talebi değerlendiren mahkeme, isteği yerinde bularak filmi durdurma kararı aldı.