Rus asıllı gelin Anastassiya Sivas’ta muhtar oldu

Sivaslı Derviş Metin 10 yıl önce Kazakistan'da kepçe operatörü olarak çalıştığı sırada tanıştığı Anastassiya ile evlendi. Sivas'ın Karakuzulu köyüne gelin gelen Anastassiya Metin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde köy muhtarlığı için aday oldu.

KÖYÜN İLK KADIN MUHTARI ANASTASSİYA OLDU

Veteriner Fakültesi mezunu olan Anastassiya Metin, eşinin ve köylülerin isteği üzerine köy muhtarlığına adaylığını koydu. Kullanılan 22 oydan 11'ini alan Anastassiya Metin muhtar seçildi.

Karakuzulu köyüne 10 yıl önce gelin geldiğini belirten Anastassiya Metin; "Köyüme hizmet etmek için aday oldu. Köyümüzün asfalt ve elektrik sorunları var. Önceliğim bunlar olacak. Köyümüzün ilk kadın muhtarı olduğum için mutluyum" diye konuştu.