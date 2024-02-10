Rus kiracıyı çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis

Bakırköy'de geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan akıllara durgunluk veren olayda ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, yüzde 100 kira artışını kabul etmeyen, İstanbul'da bakıcılık yaparak hayatını sürdüren kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafiri Nadir Ö.'nün evini basıp darp ederek çatalla yaralamış , evdeki kavanozları yere atarak tek tek kırmıştı. Dehşet evinden yaralı çıkan kiracı Guldzhakhan Krıtckaıa, Mehmet Cengiz Bilik hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu üzerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanması sonucu hazırlanan iddianamede savcı Bilik'in 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsini talep etmişti. Bilik'in iddianamenin kabulü ile Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Dün görülen duruşmada ise karar açıklandı. Mahkeme, Mehmet Cengiz Bilik'in 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapsine hükmederken bir suçu birlikte işledikleri Nazım Şimşek ve Serdar Ok ise 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"GEREKİRSE AYAKLARINA SIKIN"
Mahkemede söz hakkı tanınan sanıklardan Nizam Şimşek, bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek; "O dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler'de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. Mehmet bize 'Ataköy'de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Aynı zamanda 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın' dedi. Nadir'in şahsi evinin adresini dahi bizi verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Gerekirse ayaklarına sıkın diyerek bize işi verdi" şeklinde konuştu.
"GEÇMİŞE DÖNÜK EVRAK DÜZENLEDİLER"
Şimşek savunmasının devamında; "Ben o dönem evlenecektim. Asgari ücretle çalışıyordum. Maddi sıkıntı yaşadığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Aracı dışarı park ettik, apartman kapıcısı bize kapıyı açtı. Mehmet Bey apartman kapıcısına para verdi. Daireye gittik yalnızca kadın vardı, bir an önce evden çıkmasının kendisi için en hayırlısı olacağını söyledik.