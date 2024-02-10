Rus kiracıyı çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis



"GEREKİRSE AYAKLARINA SIKIN"

Mahkemede söz hakkı tanınan sanıklardan Nizam Şimşek, bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek; "O dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler'de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. Mehmet bize 'Ataköy'de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Aynı zamanda 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın' dedi. Nadir'in şahsi evinin adresini dahi bizi verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Gerekirse ayaklarına sıkın diyerek bize işi verdi" şeklinde konuştu.