Rus turist darp edildiğini iddia etmişti: Büşra Karakaş’tan açıklama geldi!

'KAYITLARDA HERHANGİ BİR DARP VEYA ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ YER ALMAMAKTADIR'

Açıklamada " Savcılık dosyasında ve emniyette bulunan karakola ilişkin kamera kayıtlarında da herhangi bir darp veya şiddet görüntüsü yer almamaktadır. İddia sahibi kişi, olaydan sekiz gün sonra şikâyetçi olmuş, ancak alınan raporda somut bir darp ya da yaralanma bulgusu tespit edilmemiştir. Bugün gelinen noktada; izinsiz kayıt alınması, görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması ve bu süreçte baskı oluşturulmaya çalışılması, yaşananların şantaj ve itibarsızlaştırma girişimi boyutuna ulaştığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle ilgili kişiler hakkında hukuki ve cezai başvurular yapılmış olup, süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Avukatlarım konuyu yakından takip etmektedir. Gerçeklerin yargı sürecinde ortaya çıkacağına olan inancım tamdır. Kamuoyunun, doğrulanmamış ve tek taraflı iddialara itibar etmemesini rica ederim" ifadeleri yer aldı.