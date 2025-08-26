Rus yüzücü için seferberlik

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen yarışma, Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona ermişti. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edildi. Yüzücüyü kaybolmasının 3'üncü gününde de arama çalışmaları aralıksız devam etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar Kandilli ve Vaniköy Sahili'nde uzun süre arama çalışması yaptı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na yazı göndererek, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi. Kaybolan sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi. Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

EŞİ İSTANBUL'A GELDİ

RUS yüzücünün eşi Antonina Svechnikova da haberi alır almaz ilk uçakla Türkiye'ye geldi. 9 aylık yavrusunu Moskova'da bırakan gözü yaşlı kadın, eşinin bulunması için umutlu olduğunu söyledi. Yetkililerin eşini bulmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiklerini ifade eden Antonina, organizatörlerin de ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi