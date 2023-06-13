Rusya Başkonsolosu: Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlenecek

12 Haziran Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor. Bu kapsamda 'Rusya Günü', İstanbul'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Yoğun katılımın olduğu resepsiyona; diplomatik temsilciler, akademisyenler, iş dünyasının önemli isimleri ve bilim insanları katıldı.

ORTAKLIK DERİNLEŞECEK

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunca bir otelde gerçekleştirilen "Rusya Günü" resepsiyonunda konuşan Başkonsolos Andrey Buravov, Rusya'nın çok kutuplu bir uluslararası sistem kurmaktan yana olduğunu söyledi. Buravov, şunları söyledi: "Rusya, tüm insanlık adına barış ortamının sürekli olarak gelişmesi için birleştirici ve yapıcı bir misyona sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı ortaklığı daha da derinleştirmeye kararlıyız."

YAPICI İŞ BİRLİĞİ DEVAM ETSİN

"Kolektif Batı'nın ülkemize uyguladığı eşi benzeri görülmemiş yaptırım koşullarında, Rus-Türk ilişkilerinin potansiyelini tam olarak açığa çıkarmak için Türk dostlarımızın uyguladığı dengeli politikaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin sonuçları ışığında, ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda karşılıklı yarara dayalı yapıcı iş birliğinin devam etmesini diliyoruz." Resepsiyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kısa bir selamlama konuşması yaptı.