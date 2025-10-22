Haberler Yaşam Haberleri Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna açıklaması: “Enerji altyapı tesislerini vurduk”
Giriş Tarihi: 22.10.2025 18:41

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna’ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara “terör saldırısı” düzenlediğini belirtirken, gece saatlerinde Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünün çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesislerine havadan ve karadan saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

