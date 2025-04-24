Rusya’da hayatını kaybeden dağcı dedesiyle aynı kaderi paylaştı: Geriye o görüntüler kaldı!

"BUNLARI ÜZÜLEREK ÖĞRENDİK"

Mehmet Kocaakça'nın ölümü nedeniyle Manavgat'taki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kocaakça'nın yakınları aileye başsağlığı diledi. Kocaakça'nın kuzeni Özgür Varol, "Genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Pazar günü Antalya'dan Rusya'ya geçtiler. Dağa tırmanış yaptılar. Tırmanışta kendisine ulaşamadık. Sonra zirveye çıktıklarında hipotermi geçirdiklerini, 2 arkadaşın yardım talebinde bulunduğunu öğrendik. Mehmet ile ekip lideri Cihan Yıldırım orada kalıyor. Diğer arkadaşların da sonradan vefatını öğrendik. Önce inen arkadaşlar yardım talep ediyor, ekip kurtarıyor, hastaneye götürüyorlar. Aynı gün Mehmet ve Cihan'ı kurtarmaya yönelik girişimde bulunuyorlar. Hava muhalefetinden o gün dağa çıkamıyorlar. Cihan ile Mehmet 1 geceyi dağda geçiriyor. Ertesi gün ekip ulaşıyor. Ekip Cihan Yıldırım'ı kurtarıyor ama Mehmet vefat etmiş. Bunları üzülerek öğrendik. Üzüntülüyüz, yastayız, acımız büyük" diye konuştu.