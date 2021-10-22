"Saadet zinciri" operasyonu: 12 ilde büyük vurgun

Trabzon Merkezli 12 ilde yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan B.Ş isimli kadının birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak yüzlerce kişiden yaklaşık 450 milyon lira para topladığı ve bu kişileri dolandırdığı tespit edildi.
B.Ş'nin sahibi olduğu şirketi aracılığıyla mağdurlardan yurtdışı yatırım fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere ve aylık yüzde 15 ile 20 oranında kar payı vermek vaadiyle para toplandığı ancak topladığı para ile hiçbir şekilde yatırım yapmadığı belirlendi.
Öte yandan B.Ş isimli kadının yapıya yeni müşteri getirenlere ilk birkaç ay sözde kar payı ödendiği ancak daha sonra sözde kar paylarının ödenmediği öğrenildi. Trabzon merkezli 12 il de yapılan "Saadet zinciri" operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesine sevk edildi.