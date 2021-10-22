"Saadet zinciri" operasyonu: 12 ilde büyük vurgun

B.Ş'nin sahibi olduğu şirketi aracılığıyla mağdurlardan yurtdışı yatırım fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere ve aylık yüzde 15 ile 20 oranında kar payı vermek vaadiyle para toplandığı ancak topladığı para ile hiçbir şekilde yatırım yapmadığı belirlendi.