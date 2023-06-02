Saadet zincirinde 60 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği polisleri, SAS Holding'le ilgili 2021'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmayla ilgili operasyon düzenledi. SAS Holding'in sahibi olan Süleyman Aydın'ın eşi ve şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan, 25 Haziran 2021'de para sevkiyatı yaparken gasp edilmiş ve silahla öldürülmüştü. Süleyman Aydın ise 2021'de intihar etmişti. SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığıyla piramit adıyla kurulan saadet zinciri sistemine çok sayıda üye kazandıran kişilerin törenle lüks araçlarla ödüllendirildiği ve üst kademede olan kişilerin yüksek miktarlarda haksız kazançlar sağladıkları saptandı. Aydın'ın intiharının ardından şirketin hesaplarında tespit edilen tutarsızlıklar, yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları ve MASAK raporlarına yansıyan büyük para transferleri ve sistemdeki kayıp 143 milyon liranın deşifre edildiği soruşturmayla ilgili gözaltı kararı verilen 71 şüpheliden 60'ı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç unsuru materyale incelenmek üzere el konuldu.