Saat&Saat, WWF’in “Dünya Saati” Etkinliğine Katılıyor

Dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, sürdürülebilir bir gelecek için sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl da gezegenin içinde bulunduğu iklim krizine dikkat çekmek için WWF'in 2007'den bu yana sürdürdüğü Dünya Saati uygulamasına katılan Saat&Saat, tüm Türkiye genelindeki çalışanlarına bir saatliğine ışıklarını kapatma çağrısı ve WWF'in doğa ile ilgili önerilerini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla, iklim krizi ve doğa kayıplarına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan Saat&Saat, tüm saat tutkunlarını da bu etkinliğin bir parçası olmaya davet etti. Sadece 1 saatlik elektrik kullanımını azaltmanın yanı sıra WWF'in Dünya Saati uygulamasına katılmak için önerdiği aktivitelere de çağrı yapan Saat&Saat, balkonda sebze yetiştirebileceğini, doğa ile ilgili bir belgesel izlenebileceğini, doğada sevdikleriyle vakit geçirebileceğini, doğayla ilgili kitap okuyabileceğini ya da doğa temizliği yapıp ağaç dikebileceğini önererek, herkesi gezegenin geleceği ile ilgili adım atmaya davet etti.

SAAT&SAAT HAKKINDA

Saat&Saat, 1971 yılından bu yana köklü bir geçmişe sahip olup, 30 yılı aşkın deneyimiyle sektörde önemli bir konuma gelmiştir. Marka kimliğini 1994 yılında benimseyerek dünya çapında tanınmış markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek başlamıştır. Şirketin temel hedefi; her zaman müşteri memnuniyetini odak noktası yapmak ve kalite ile profesyonelliği benimseyen bir yönetim anlayışıyla büyümektir. Perakende sektörüne adımını 2006 yılında atan Saat&Saat, 2016 yılında dünya çapında tanınan marka olan Welder'in tüm haklarını satın alarak büyümesini hızlandırmıştır. Aynı yıl içerisinde Wesse markasını da portföyüne katarak büyüme ivmesini sürdürmüştür.

2017 yılında ise Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını gerçekleştirerek marka yelpazesini genişletmiştir. 2020 yılında Jacques Philippe markasını bünyesine dahil eden Saat&Saat, aynı zamanda U.S. Polo Assn. markasının 34 ülkede üretim ve satış haklarını alarak küresel alanda etkin bir konuma gelmiştir. 2021 yılında Milano X Change markasının haklarını da bünyesine katarak büyümesini sürdüren Saat&Saat, dünya çapında tanınmış markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek güçlenmiştir. Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Michael Kors, Fossil, Philipp Plein, Guess, Gc, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Calvin Klein gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmektedir. Saat&Saat, 155 mağaza ve satış noktası, 469 bayi ve www.saatvesaat.com.tr üzerinden ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye genelinde tek yetkili teknik servis hizmeti sunarak, sektörde bir ilke imza atan ve tüm saat markaları için teknik destek sağlamaktadır. Ipsos Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre marka bilinirliği %85'dir.