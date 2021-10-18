SABAH gündeme taşıdı! İzmir Belediyesi yıllar sonra harekete geçti

Bu güne kadar Harmandalı halkının yardım çığlığına sessiz kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi 26 ay sonra harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı ve görsel basına geçilen açıklamada heyelanı tetikleyebilecek kaynak ve yüzey sularını toplamak için drenaj hattı yapımına başlandığı ifade edildi.

2019 yılı Ağustos ayından bu yana önlem alınması için çalmadık kapı bırakmadığını belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar ise Büyükşehir Belediyesine ve Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Bölgede yürütülen çalışmaların koca bir aldatmaca olduğunu ifade eden Kazar; "Bu güne kadar akılları neredeydi. Harmandalı anca mı akıllarına geldi. 26 aydır felaket adım adım geliyorum derken büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer bir kere olsun burada ne oluyor diye merak edip Harmandalı'na gelmedi. Zamanında önlem alınmadığı için heyelan yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Şimdi kalkmışlar drenaj hattı inşa ediyorlar. Bu drenaj hatlarını hangi bilimsel rapora, neye göre inşa ediyorlar. Çıksınlar bunu kamuoyuna açıklasınlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

1992 DE AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1992 yılında heyelan bölgesine çöp depolama alanı kurdu. Aradan geçen süreçte çöplükten etrafa yayılan pis koku sadece Harmandalı'nın değil aynı zamanda İzmir'in de üzerine kabus gibi çöktü. Özellikle yaz aylarında çöplükten yayılan pis koku İzmirliye zor anlar yaşattı.

26 AYDIR KAYIYOR

2019 yılı Ağustos ayında çöpten sızan pis suların etkisi ile Köseler mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Önlem alınmayınca toprakta oluşan çatlaklar giderek büyüdü. Kaymanın etkisi ile elektrik direkleri yan yatarken ulaşım yolları da oluşan derin çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatılmaz zorunda kalındı. 7 ev ve bir hayvan ağılı da can güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı. 26 aydır Harmandalında adeta ben geliyorum diyen faciaya duyarsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi yağışların başlamasına sayılı gün kala harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılar açıklamada heyelanı tetikleyebilecek kaynak ve yüzey sularını toplamak için drenaj hattı yapımına başlandığı ifade edildi.

ÖNCE ÇÖPLÜĞÜ KAPATSINLAR

Yaşananlara tepki gösteren Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar; "Bu aldatmacadan başka bir şey değil. 26 aydır çalmadık kapı bırakmadım. Müdahale edilmezse burada facia olacak. Önlem alın dedim. Kimse çığlığımıza kulak vermedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kere bile olsun Harmandalına gelip neler olup bittiğini bir kere de kendi gözlerimle göreyim demedi. Önceki gün yağan yağışlar sonrası oluşan çatlaklar daha da büyüdü. Bilim adamları bas bas bağırıyor. Bölgede insan eliyle yapılacak her türlü fiziki müdahale hemen durdurulmalı diyor. Peki Büyükşehir ne yapıyor. Her gün Harmandalına 4 bin 500 ton çöpü yığmaya devam ediyor. Eğer gerçekten önlem alacaklarsa önce çöplüğü kapatsınlar" dedi.

HESABINI KİM VERECEK

Her şeyden önce orada heyelanın nerede başlayıp nerede bittiği ne kadar bir alanda etkili olduğunun tespit edilmesi gerektiğini belirten Kazar; "Bana göre orada imalatına başlanan drenaj çalışmasının hiçbir bilimsel dayanağı yok. Bu drenaj, kaymaları, bölgedeki tehlikeyi önleyecek mi önleyemeyecek mi? Bunun garantisini verebiliyorlar mı? Çıksınlar bu sorulara cevap versinler. Orada 5 ayrı noktada kayma var. Yapılan açıklama aldatmacadan başka bir şey değil. Öncelikle kamuoyunu aldatmayı bırakacaklar. Şu an tehlike çok büyük. Kazık çakıp önce kaymayı durdurmaları gerekiyor. Aksi takdirde orada bir facia yaşanacak. O zaman sadece bölgede yaşayanlar değil bu güne kadar önlem almadığı için büyükşehir belediyesi de o insanlarla birlikte toprağa gömülecek" dedi,