Sabah kahvesi mutlu ediyor

ABD'de yapılan çalışmaya göre, sabah içilen kahve mutlu ediyor. Araştırmada, kafeinin beyinde 'adenozin' adlı kimyasala bağlı reseptörleri engellediği ve bu durumun uyku hissini azalttığı tespit edildi. Sabah uyandıktan sonraki 2.5 saatlik zaman diliminde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu ettiği belirlendi. Araştırmacılara göre, kahve içmek kalp sağlığını da destekleyebiliyor. Uzmanlar, kafeinin faydalarından yararlanabilmek için kahvenin günün en uygun saatlerinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Maryland Üniversitesi'ne göre sabah kahvesini saat 09.30-11.30 arasında içmek gerekiyor.