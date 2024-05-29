SABAH’a ‘En İyi Haber’ ödülü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2023 yılının kazananları belli oldu.Ceyhan Torlakİzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan İhtisas Jürileri, 2023 yılının en başarılı çalışmalarını, Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarında değerlendirdi.Gazetecilik Yarışması'nda 10 kategoride toplam 11 eser ödüle layık görüldü. Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 9 kategoride 9 eser ödül aldı.Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda haber dalında ödül SABAH'a geldi. Ödül, Ceyhan Torlak'ın 'Patronunun babası olduğunu 71 yaşında öğrendi' başlığıyla yayınlanan ve Türk filmlerine taş çıkartan hikâyeyi konu olan habere verildi. SABAH