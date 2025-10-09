SABAH gündeme getirmişti! 57 milyon liralık zimmet skandalıyla ilgili yeni gelişme

İzmir'de TARİŞ Pamuk Birliği'nden, 2023'te 5 milyon lira sermaye ile kurulan şirkete 57 milyon lira avans verildiği, kısa süre sonra iflas ettiğini duyuran şirketin borcunun büyük bir kısmını ödeyemediği ortaya çıkmıştı. Bu durumun anlaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran yerel gazeteci Serhan Seyhan, TARİŞ Pamuk Birliği yöneticilerinin yargılanmasını istedi. Seyhan dilekçesinde Olgaç Tarım Ürünleri şirketine diğer firmalara verilen avansın çok üzerinde tutarda avans verilerek kooperatifin zarara uğratıldığını öne sürdü. Seyhan'ın iddiasına göre, 2023'te 5 milyon sermayeli olarak kurulan Olgaç Tarım Ürünleri şirketine geçen yıl parça parça toplam 57 milyon lira avans verildi. Şirket bu avansın bir kısmını geri ödedi. Ancak iflas edince geri kalanını ödeyemedi. Olgaç Tarım Ürünleri şirketinin pamuk alım miktarı ve çırçır işletme kapasitesi dikkate alınmaksızın, diğer alım yapılan birliğe bağlı kooperatifler de dahil olmak üzere, diğer özel sektör firmalarına verilen avansların çok üzerinde avans verildiği belirtildi. Buna ek olarak kooperatifin nakdi kaynaklarının Olgaç şirketinin hesaplarına aktarıldığı ve alacakların da tahsilinin mümkün olmadığı vurgulandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, konuyu araştırması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü muhakkik olarak atadı.
İTİRAF GİBİ DİLEKÇE
Olgaç Tarım Ürünleri şirketi sahibi Orçun Olgaç İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek dilekçe verdi. Orçun Olgaç, 3 Ekim'de savcılığa verdiği dilekçede, "2024 yılı eylül ayı faaliyet alanım olan pamuk sezonu başlangıcı öncesi firmamın yeni kurulmuş ve nakdi ihtiyaçları olması sebebiyle bankalarla kredi görüşmeleri yaptım. Ancak kredi vermediler. Tariş Pamuk Birliği avans niteliğinde 1 Milyon lira gönderdi" dedi.
AVANSIN KARŞILIĞINDAKİ ÇEKİRDEĞİN YARISINI BİLE ÜRETEMEM
Olgaç, "Daha sonrasında işletmemizde elde ettiğimiz tüm pamuk çekirdekleri firmamız tarafından Tariş Pamuk Birliği'ne gönderildi.10 Eylül 2024 itibariyle 43 gün içerisinde firmama Tariş Pamuk Birliği yönetimi toplamda 57 Milyon lirayı aşkın bir avans ödemesi gönderdi. 2024 sezonunda pamuk çekirdeğinin kilo fiyatı 8 lira civarındaydı. Bu da gönderilen nakit avans karşılığında 7 milyon 250 bin kg pamuk çekirdeğine karşılık geliyor. 2024 yılı itibari ile işletmemin pamuk işleme kapasitesi 6 milyon kilodur. Bu işlenen pamuktan elde edilecek çekirdek miktarı ise 3 milyon kilo civarındadır. Yani tam kapasite ile çalışmış olsaydı bile işletmem çekirdek avansı olarak Tariş Pamuk Birliğinin firmama gönderdiği nakit avans karşılığı olan çekirdek miktarının yarısını bile karşılamam mümkün değildi" dedi.
İSMAİL PEKER PARALARI PARÇA PARÇA ALDI
Tariş Pamuk Birliği yönetiminin firmasına 2024 yılı Eylül ayı itibari ile 23 Ekim 2024 tarihine kadar 13 parçada 57 milyonu aşkın miktarda hiçbir teminat, ipotek ve kefil istemeksizin avans ödemesi yaptığını dilekçesinde anlatan Olgaç, "Bu avansa ödemelerini karşılayacak ne işletme kapasitem nede böyle bir çekirdeğe sahip olmam mümkün değildir. Sonrasında bu nakit avanslar firma hesabıma gelmeye başlaması ile birlikte Tariş Pamuk Birliği Genel Müdürü İsmail Peker sıklıkla telefon whatsapp ve bire bir görüşmelere başladı. Nakit avansların 25 milyon civarındaki rakamı firmamdan hiçbir üreticiye banka transferi edilmeden banka şubesinden nakit olarak tarafımca çekildi. 2024 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde işletmeme gelen İsmail Peker'e parça parça halinde tarafımca nakit çekilen 25 milyon liranın yaklaşık 20 milyon lirası nakit olarak benden alındı. Bahsetmiş olduğum konu HTS arama dökümleri ve baz istasyonu kayıtlarından tespit edilebilir" dedi.
PARALAR İLAÇ KOLİLERİNDE TESLİM EDİLDİ
Olgaç, "Örneğin 23 Ekim'de son avans miktarı olan 10 milyon lira rakamın 3 milyon lirası nakit olarak çekildi. Bu para ilaç kolilerinin içinde İsmail Peker'in kendisine işletmede teslim edildi. Bu son avans sonrası ve elden alınan miktardan sonra ben nakit avans çalışmasının devam edeceğini düşünerek ve firmamın nakit ihtiyacını karşılayabileceğimi düşündüğüm için benden istenen elden paraları vermekten tereddüt etmedim" dedi.
ZORLA SENET İMZALATTILAR
Olgaç şöyle devam etti: "Ben sistemin bu şekilde devam edeceğini düşünerek hareket ederken bir anda Tariş Pamuk Birliği Genel Müdürü İsmail Peker ve Tariş Pamuk Birliği avukatı Mükerrem Çölova isimli hanımefendi alacaklı olduklarını iddia ederek işletmemi ve firmamı taciz etmeye başladı. İşletme itibarımı tehdit ederek Söke Ticaret Borsasında işlem yaptırmayacaklarını insan içine çıkarmayacaklarını söyledi. Avukat hanımefendi görüşmeye çağırdı. Bana zorla ve ısrarla 23 milyon liralık alacakları olduğunu iddia ettikleri bir senet imzalattılar. Daha sonra aynı şekilde işletmeme gelerek 4 adet toplamda 18 milyon tl civarına tekabül eden garanti bankası firma çeklerimi yine zorla ve ısrarla aldılar. İcra takibi başlattılar. Firmamın ilaç satma yetkisi olmamasına rağmen firmamdan TARİŞ Pamuk Birliği'ne 7 milyon lira değerinde zirai ilaç faturası kesilmiş" dedi.
İFLASIMIN NEDENİ HUKUKSUZ AVANS DÜZENİ
Olgaç, dilekçesinde iflasının asıl nedeninin, TARİŞ yönetimince verilen teminatsız ve kefilsiz yüksek miktarlı avans ödemeleri olduğunu belirterek, "İflas etmeme gerekçe olan TARİŞ Birliği yönetimi tarafından gönderilmiş nakit avanslar hiçbir teminat olmaksızın ipotek alınmaksızın ve kefil istenilmeksizin firmama verilmesi ne hukuka ne mevzuata nede ticari ahlaka uygun değildir. Söz konusu nakit avanslar için ilk istediğim rakam olan 1 milyon lira dışındaki rakamlar talebim ile değil. Kendilerinin kurmuş olduğu organizasyonla firma hesabıma gönderilmiştir. Bana sadece gönderildiği bilgisi verilip, belli bir kısmı nakit çekilmek sureti ile geri alınmıştır. Zaten banka şubelerinden nakit olarak çekilmesi bu nakit avansların pamuk çekirdeğine istinaden gönderilmediğinin ispatıdır. Yaşamış olduğum zorlama baskı ve tehditler için şikayetçiyim. Zorla imzalatılan çek ve senetler için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
TARİŞ Pamuk Birliği Başkanı Faruk Aydın, Başkanvekili Ali Şimşek, yönetim kurulu üyeleri Nuri Aksay, Murat Dinçarslan, Murat Angın ve İsmail Peker hakkında zimmet iddialarıyla başlatılan soruşturma sürerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Olgaç'ın TARİŞ Pamuk Birliği'nde deprem etkisi yaratan dilekçesinin de mevcut dosya kapsamında incelemeye aldığı öğrenildi.