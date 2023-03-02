Sabih Kanadoğlu Ayvalık’ta toprağa verildi

Cenaze törenine; ailesi, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Pamukkale Üniversitesi eski Rektörü (Damadı) Fazıl Necdet Ardıç, Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı, İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Serhat Süha Özcan, eski milletvekilleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törene çelenk gönderdi.

Kanadaoğlu'nun cenazesi Ayvalık Kabristan'ındaki aile mezarlığına defnedildi.



SABİH KANADOĞLU KİMDİR?

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938'de Menemen'de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kanadoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun oldu.

Mesleğe Burhaniye hakim adayı olarak başlayan Sabih Kanadoğlu, sırasıyla Orhaneli ve Erzurum cumhuriyet savcılığı, Bingöl sulh hakimliği, Tokat ve Kırşehir ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir ceza hakimliği ile Bakırköy ağır ceza mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu. 19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kanadoğlu, 26 Aralık 1994 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 11'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi.

Sabih Kanadoğlu, 21 Ocak 2001'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı. Kanadoğlu, evli ve üç çocuk sahibiydi.

"367" GÖRÜŞÜNÜ ORTAYA ATMIŞTI

Vural Savaş'ın ardından başsavcılık görevine seçilen Kanadoğlu, Savaş'ın Anayasa Mahkemesinde Fazilet Partisinin ve Halkın Demokrasi Partisinin kapatılması istemiyle açtığı davalarda süreci yürütmüştü.

Sabih Kanadoğlu ayrıca 2007'deki Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Anayasa'nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken nitelikli çoğunluk olan 367 oyun, sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu iddiasını ortaya atmıştı.