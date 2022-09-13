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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Sabiha Gökçen, ekimde metroya kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları tamamlanan Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’ndat est sürüşünü gerçekleştirdi. Metro hattı ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak

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Sabiha Gökçen, ekimde metroya kavuşuyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metronun makinist koltuğuna oturarak test sürüşü yapıp, incelemelerde bulundu.



Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, metro hattının ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirterek, şu bilgileri verdi: "Bu hattımız Kadıköy'den başlayarak yine Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Anadolu Adliyesi ve Pendik D-100 karayolunu takip eden hattın 7.4 kilometrelik Sabiha Gökçen bağlantısı. Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip. İnşallah, dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanında da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Sabiha Gökçen'e havalimanı yapmaktansa Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapın' sözlerini de hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bunu diyen bir zihniyetin bugünkü gelmiş olduğu çelişkiyi gösteren en iyi örneklerden bir tanesi" dedi.

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