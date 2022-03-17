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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Sabiha Gökçen kazasında nihai rapor savcılığa ulaştı: Pilotlar hatalı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sabiha Gökçen kazasında nihai rapor savcılığa ulaştı: Pilotlar hatalı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki yıl önce yolcu uçağının pistten çıkması sonucu yaşanan kazaya ilişkin bakanlığın nihai raporu savcılığa ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince hazırlanan 157 sayfalık kaza kırım raporu da geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki dava dosyasına konuldu. Raporda, pilotlara iniş için aktif haldeki hava durumuna uygun pistin 06 olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı anlatıldı. Pilotların neden böyle bir yaklaşım sergilediğinin anlaşılamadığı kaydedildi. Pilotların verilen talimatları uygulamayarak kendilerinin inisiyatif aldığı belirtildi. İnişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa yıldırım isabet ettiği ve pilotlardaki baskının arttığı ifade edilen raporda, kaptan pilotun panikleyerek bir an önce iniş yapmak istediği değerlendirildi. 5 Şubat 2020'de İzmirİstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düşmüş, kazada 3 yolcu hayatını kaybederken, 180 kişi yaralanmıştı.

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Sabiha Gökçen kazasında nihai rapor savcılığa ulaştı: Pilotlar hatalı
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