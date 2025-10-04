Haberler Yaşam Haberleri Sabıkalı cani para isteyip katletti
Giriş Tarihi: 4.10.2025

Sabıkalı cani para isteyip katletti

İstanbul Beyoğlu’nda İbrahim Halil Heke’nin önünü kesen Ersel K., kendisinden para istedi. Olumsuz yanıt alan zanlı çıkan tartışmada Heke’yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Sabıkalı cani para isteyip katletti

Önceki gece Taksim'deki Cumhuriyet Alt Geçidi'nde yaşanan olayda, tünel merdivenlerinde İbrahim Halil Heke'nin (44) yanına gelen Ersel K. (28), iddiaya göre kendisinden para istedi. Heke'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışmada Ersel K., Heke'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Beş yerinden bıçaklanan Heke kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının 3'ü 18 yaştan küçük dönemde "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçundan, 1'i yetişkin dönemde "Kasten Yaralama" suçundan olmak üzere aldığı toplam 4 suçtan kaydı bulunan Ersel K. olduğunu belirledi.

Tarlabaşı'nda suç aletiyle yakalanan zanlı "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Adalet Bakanlığı şüphelinin "11 suç kaydı bulunduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, zanlının tüm cezalarının infazını tamamladığını açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sabıkalı cani para isteyip katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz