Sabıkalı cani para isteyip katletti

Önceki gece Taksim'deki Cumhuriyet Alt Geçidi'nde yaşanan olayda, tünel merdivenlerinde İbrahim Halil Heke'nin (44) yanına gelen Ersel K. (28), iddiaya göre kendisinden para istedi. Heke'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışmada Ersel K., Heke'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Beş yerinden bıçaklanan Heke kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının 3'ü 18 yaştan küçük dönemde "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçundan, 1'i yetişkin dönemde "Kasten Yaralama" suçundan olmak üzere aldığı toplam 4 suçtan kaydı bulunan Ersel K. olduğunu belirledi.

Tarlabaşı'nda suç aletiyle yakalanan zanlı "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Adalet Bakanlığı şüphelinin "11 suç kaydı bulunduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, zanlının tüm cezalarının infazını tamamladığını açıkladı.