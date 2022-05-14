Saç baş yolduran gerekçe: Öldürme kastı yok

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulunmuş, Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek, Furkan Gürgil ve Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13 Nisan'daki karar duruşmasında, cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği Uygun'a, 'neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası verilmiş; tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1'er ay 6'şar gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.Gerekçeli kararda, olay günü sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'na birlikte kaldığı odada hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde baş bölgesine darpcebir uyguladığı belirtildi.Cebrin sanık tarafından "Hankulu'nun düşürülerek başının sert ve künt zemine çarptırılması veya kafaya sert ve künt cismin vurulması sonucu mu oluştuğunun adli tıp raporlarında tam olarak belirlenemediği" vurgulandı. Alınan raporlarda Hankulu'nun, sanığın evde olduğu saatte öldüğünün tespit edildiği aktarılarak, "Uygun'un darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu'nun fenalaştığı" aktarıldı.Ümitcan Uygun... Türkiye bu adı birbiri ardına yaşanan tamamı şüpheli kadın ölümleriyle duydu. 3 Haziran 2020'de kız arkadaşı Sema Esen (Aleyna Çakır), evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulundu. Esen'in ölümü intihar olarak kayıtlara girdi. Uygun ise "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Birlikte olduğu kadınlara uyuşturucu içiren Uygun'un, Esen'e uyguladığı darp videosu da infiale neden oldu. Esen'in ailesi ise kızlarının Uygun tarafından katledildiğini açıkladı.17 Eylül 2020'de Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), Ankara'da silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Uygun ardından bir intihar notu bıraktı. Ancak görgü tanıklarına göre silah sesinden önce genç kadının bulunduğu yerde bağıran bir erkek sesi de duyuluyordu.Son olarak 5 Ağustos 2021'de Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı Esra Hankulu'nun (25) Ankara Mamak'ta Uygun ile kaldığı evde uyuşturucudan öldüğü belirlendi. Adli tıp raporunda ise baş bölgesine darp, cebir uygulandığı kaydedildi.