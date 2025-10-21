Saç neden beyazlar?

Son yıllarda çok sayıda genç saç beyazlamasından şikayet ediyor. BBC'de yer alan habere göre, birçok uzman, erken saç beyazlamasında beslenme ve strese dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar ise saç beyazlamasında en belirleyici faktörün genetik olduğunu belirtiyor. Avrupa ve Batı Asya'yı da kapsayan Kafkas ırkından bireylerde 35 yaş, saçın beyazlaması için bir eşiği temsil ediyor. Asya ve Afrikalılarda ise ortalama olarak bundan 10 yıl sonra saç beyazlıyor. Bu yaşlardan önceki örnekler, yani Kafkas ırkında 20'lerden önce, Asyalılarda 25 yaşında ve Afrikalılarda 30 yaşında saçların beyazlaması, erken beyazlama olarak değerlendiriliyor. İngiltere'den doktor Sermed Mezher, "Bu eşikler sayesinde ne zaman diğer faktörlere bakmamız gerektiğini ya da ne zaman normal yaşlanma olarak değerlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz" diyor.