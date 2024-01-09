Saça yapay zeka bulaştı

12 Ocak'a kadar açık kalacak CES Fuarı'na 130 binden fazla katılımcı bekleniyor. 150'nin üzerinde ülkeden 1.200'den fazla teknoloji şirketinin katılacağı fuarda dikkatler üretken yapay zeka üzerinde olacak. CES 2024 Windows dizüstü bilgisayarlarının yapay zeka tuşu ile tanıştığı yıl olacak. Otomobiller, mutfaklar, ev güvenliği, dijital sağlık ve fotoğrafçılığa yönelik yapay zeka uygulamalarına yönelik sunumlar yapılacak. Saç ve saç derisi analizi için yapay zeka cihazları, öğrenci testlerinde kopya çekmenin işaretlenmesi ve yatağın kişinin uyumasına yardımcı olacak şekilde ayarlanması gibi bazı sunumlar da sıra dışı olacak.