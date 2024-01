‘Saçını kolyemde taşıyorum’

TAM 1 yıl önce bugün Malta'da Jeremie Camilleri tarafından otomobille ezilerek öldurülen mimar Pelin Kaya'nın acısı hala taze. Fransız asıllı Jeremie Camilleri'nin (33) tutuklu yargılandığı davada 20 duruşma geride kalsa da karar çıkmadı. Kızlarının ölümüyle yıkılan anne Çiçek Kaya ve baba İsmet Kaya, SABAH'a konuştu. Anne Kaya, "Acısı günden güne çoğalıyor. Her gün mezarına gidiyorum. Yokluğu bizi bitirdi. Hiç tanımadığı bir adamın kızımın ölümüne sebep olması zoruma gidiyor. O cani de kızımı tanımadığını, bunu ünlü olmak için yaptığını söylemiş. Çocuğumun hayallerini, gençliğini elinden aldı. Bir anne olarak bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu cani için her şey ortada olmasına rağmen bir senedir karar verilemedi. 24 Ocak'ta da duruşma var. Artık sonuçlanmasını istiyoruz. Sonuçlansa da benim acımdan bir şey eksilmeyecek.Doğum günü için Malta'da öldüğü yerde anma töreni düzenlenecek. Orada kullandığı eşyaları buraya getirttim. Tarağından çıkardığım saçı kolyemde taşıyorum. En son yattığı yastığı bile yıkamadım" dedi. Baba Kaya ise "Adı geçtiği an yıkılıyorum. Tam bir yıl oldu ve henüz karar verilmedi. Şahitler, polisler, kamera görüntüleri her şey ortada. Kaldırımda yürüyen kızımı öldürüyor. Bir türlü yakıştıramıyorum kızıma ölümü. Artık cezasının kesilmesini istiyoruz. Bambaşka bir çocuktu. Kimseyi incitmez, kırmazdı. Sokaklarda, caddelerde hep aklıma geliyor. Geldikçe ağlıyorum. Yaşamak bize haram oldu. Hâlâ da inanamıyoruz" ifadelerini kullandı.