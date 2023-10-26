Haberler Yaşam Haberleri ‘Sadece ölüler görür’ yazmıştı... Üniversiteli Zeren asansörde can verdi
Giriş Tarihi: 27.10.2023

‘Sadece ölüler görür’ yazmıştı... Üniversiteli Zeren asansörde can verdi

Kız öğrenci yurdunda 16 kişinin bindiği 15 kişilik asansör, birinci katta arızalanarak kaydı. Bu sırada asansörden çıkmaya çalışan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, duvarla kabin arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. Genç kızın 9 Temmuz’da paylaştığı bir fotoğrafta, asansör aynasının üzerine ‘Sadece ölüler görür’ yazdığı ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Sadece ölüler görür’ yazmıştı... Üniversiteli Zeren asansörde can verdi
Aydın'da, önceki gece KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencilerin bindiği asansör arıza yaparak kaymaya başladı. Bu sırada kabinde bulunan 16 öğrenciden Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, asansörden çıkmaya çalışırken duvarla kabin arasına sıkışarak öldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, asansörde mahsur kalan diğer 15 kız öğrenciyi kurtardı.



Kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ölen Zeren Ertaş'tan geriye ise geçen 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta asansör aynasının üzerine yazılmış 'Sadece ölüler görür' yazısı kaldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, 15 kişi kapasiteli asansöre 16 kişinin binmesi sonucu asansörün birinci kattayken kaymaya başladığını, bu sırada Zeren Ertaş'ın panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Canpolat, "Asansörün bakımı 21 Eylül'de yapılmış. Adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma da başlattık" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı da yurt müdürünün açığa alındığını ve olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemelerin başlatıldığını, incelemeler sonunda, ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını açıkladı. Öte yandan kazadan sonra bazı öğrenciler olay yerine gelerek gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında 'Yönetim istifa' sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hamas duyurdu: İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük
Son Dakika İsrail'den Gazze'ye ağır saldırı: Karanlığa gömüp bombaladılar! Soykırımcı zihniyet sınır tanımıyor
SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Florya'da şarkıcı Emirkan'a saldırı! O anlar kamerada
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için tarihi çağrı: Yer gök bayrak olsun
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
‘Alışverişi doğduktan sonra yaparım’
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sadece ölüler görür’ yazmıştı... Üniversiteli Zeren asansörde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA