‘Sadece ölüler görür’ yazmıştı... Üniversiteli Zeren asansörde can verdi

Aydın'da, önceki gece KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencilerin bindiği asansör arıza yaparak kaymaya başladı. Bu sırada kabinde bulunan 16 öğrenciden Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, asansörden çıkmaya çalışırken duvarla kabin arasına sıkışarak öldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, asansörde mahsur kalan diğer 15 kız öğrenciyi kurtardı.Kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ölen Zeren Ertaş'tan geriye ise geçen 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta asansör aynasının üzerine yazılmış 'Sadece ölüler görür' yazısı kaldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, 15 kişi kapasiteli asansöre 16 kişinin binmesi sonucu asansörün birinci kattayken kaymaya başladığını, bu sırada Zeren Ertaş'ın panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Canpolat, "Asansörün bakımı 21 Eylül'de yapılmış. Adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma da başlattık" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı da yurt müdürünün açığa alındığını ve olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemelerin başlatıldığını, incelemeler sonunda, ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını açıkladı. Öte yandan kazadan sonra bazı öğrenciler olay yerine gelerek gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında 'Yönetim istifa' sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı.