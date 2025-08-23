“Şafak07” baskını! Suç dünyasına darbe vurdular

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü; suçluların yakalanması ve vatandaşın huzuru için "ŞAFAK07 HUZUR 4" operasyonu düzenledi. Operasyona Murat Paşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri katıldı. 75 ekip ve 239 personelle 30 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

Drone ve helikopter destekli operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; altı ruhsatsız tabanca ve şarjörü, bir kuru sıkı tabanca ve şarjörü, iki pompalı tüfek, iki şarjör, iki kavanoz yaklaşık 94 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, bir kesici alet, bir tabanca lazeri, 32 pompalı tüfek kartuşu, 154 mermi ve 225 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.