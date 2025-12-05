Sağanak hayatı felç etti | Meteoroloji uyarmıştı: Antalya ve Muğla’ya çok şiddetli vurdu!

ANTALYA'DA ETKİLENDİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya, Burdur ve Isparta'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış ve fırtınayla ilgili 'sarı kod' uyarısında bulundu. Uyarıda, Antalya genelinde çok kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak ile birlikte denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış beklendiği de belirtildi.