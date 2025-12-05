Sağanak hayatı felç etti | Meteoroloji uyarmıştı: Antalya ve Muğla’ya çok şiddetli vurdu!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı. Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.
Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
TEKNELER KARAYA OTURDU, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, denizin rengi kahverengiye döndü. Saatteki hızı 80 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde 2'si tekne ve 1 bot karaya oturdu, 11 noktada su baskınları yaşandı.
YAKLAŞIK 25,6 KİLOGRAM!
Vatandaşlar ve belediye ekiplerince su tahliyeleri yapılırken, birçok bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Öte yandan, Bodrum'da 6 saatte metrekareye yaklaşık 25,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Bodrum'da fırtına ve yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
ANTALYA'DA ETKİLENDİ
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya, Burdur ve Isparta'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış ve fırtınayla ilgili 'sarı kod' uyarısında bulundu. Uyarıda, Antalya genelinde çok kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak ile birlikte denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış beklendiği de belirtildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kent merkezinde öğle vakti başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Kentin ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu. Kent merkezinin yanı sıra Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Demre'de bazı araçlar, su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bir araç sürücüsünün, su içinde kalan otomobilin üzerine çıktığı görüldü.