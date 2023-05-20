Sağanak nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolu trafiğe kapandı

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Ankara-Kırıkkale karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın en fazla etkilediği Ankara'nın Elmadağ ilçesi rampalarının olduğu bölgede sağanak nedeniyle oluşan sel suları taş parçalarını kara yoluna taşıdı. Kara yoluna gelen taş ve sel suları nedeniyle bir TIR yolda kalırken, kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, jandarma ve kara yolu ekipleri, trafiğe kapanan kara yolunu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.