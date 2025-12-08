Sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da iki gündür süren sağanak yağış nedeniyle dün Sarıyer Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanındaki derenin üzerinden geçen yol çöktü. Bir pikap ile hafriyat kamyonu dereye düşerek yaklaşık 200 metre sürüklendi. Ayrıca sele kapılan bir araç da kanala düştü. Dereye düşen kamyon vinçle çıkarıldı. Bazı işyerlerini ise su bastı.

Küçükçekmece'de İSKİ ekiplerince kapatılmayan ve su dolan çukurun bulunduğu yolun 200 metrekarelik kısmanda çökme meydana geldi, yoldan geçen bir araç çukura düştü, kazada araçta hasar oluştu. Kadıköy'de 5 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan binanın tahliyesine gerek olmadığını belirledi. Yenibosna'da ise İBB'ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskını yaşandı. Metro istasyonu göle dönerken bazı yürüyen merdivenler arızalandı. Metro istasyonunun tavan ve duvarlarından su aktı.